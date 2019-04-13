В «Рейсинг Пойнт» объяснили слабый старт сезона наследием «Форс Индия»

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин рассказал, что слабый темп команды на старте сезона связан с теми проблемами, которые испытывала «Форс Индия» в середине минувшего сезона. Предшественница «Рейсинг Пойнт» находилась на грани банкротства и была спасена от исчезновения усилиями Лоуренса Стролла, который выкупил коллектив и дал ему не только новое название, но и обеспечил финансовой стабильностью.

«Старт сезона получился непростым. Борьба в середине пелотона невероятно плотная, наверное, самая плотная, которую я когда-либо видел. Мы немного позади конкурентов. наши слабости были видны уже в первых двух гонках сезона.

У нас есть план по вопросу возвращения скорости. Это займёт немного времени, но следует помнить, что машина проектировалась в конце лета минувшего года, когда команда испытывала серьёзные трудности. Мы принимали некоторые решения, не зная, выживет ли команда в принципе. Теперь мы в гораздо лучшей ситуации, но на прогресс понадобится время", — приводит слова Грина Nextgen-Auto.

