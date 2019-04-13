Боттас — лучший на третьей практике ГП Китая, Квят — 10-й, Албон разбил машину

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал быстрейший результат в третьей тренировке Гран-при Китая Формулы-1. Финн на четыре десятые секунды опередил представителей «Феррари» — Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.



Сессия была завершена досрочно после серьёзной аварии гонщика «Торо Россо» Александера Албона, разбившего машину на выходе из последнего поворота. Из-за красных флагов целый ряд пилотов не успел завершить свои вторые попытки, включая напарника Албона по «Торо Россо» Даниила Квята.

Формула-1. Гран-при Китая. Третья практика



1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:32.830

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.392

3. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +0.418

4. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.859

5. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.144

6. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1.416

7. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.617

8. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1.680

9. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) +1.770

10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.953

11. Ландо Норрис (McLaren) +2.108

12. Серхио Перес (Racing Point) +2.248

13. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +2.312

14. Лэнс Стролл (Racing Point) +2.393

15. Пьер Гасли (Red Bull) +2.496

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +2.896

17. Ромен Грожан (Haas) +2.941

18. Кевин Магнуссен (Haas) +3.168

19. Джордж Расселл (Williams) +3.294

20. Роберт Кубица (Williams) +3.346.