Боттас — лучший на третьей практике ГП Китая, Квят — 10-й, Албон разбил машину

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал быстрейший результат в третьей тренировке Гран-при Китая Формулы-1. Финн на четыре десятые секунды опередил представителей «Феррари» — Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.
Сессия была завершена досрочно после серьёзной аварии гонщика «Торо Россо» Александера Албона, разбившего машину на выходе из последнего поворота. Из-за красных флагов целый ряд пилотов не успел завершить свои вторые попытки, включая напарника Албона по «Торо Россо» Даниила Квята.
Формула-1. Гран-при Китая. Третья практика
1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:32.830
2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.392
3. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +0.418
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.859
5. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.144
6. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1.416
7. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.617
8. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1.680
9. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) +1.770
10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.953
11. Ландо Норрис (McLaren) +2.108
12. Серхио Перес (Racing Point) +2.248
13. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +2.312
14. Лэнс Стролл (Racing Point) +2.393
15. Пьер Гасли (Red Bull) +2.496
16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +2.896
17. Ромен Грожан (Haas) +2.941
18. Кевин Магнуссен (Haas) +3.168
19. Джордж Расселл (Williams) +3.294
20. Роберт Кубица (Williams) +3.346.