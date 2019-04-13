На автодроме в Шанхае завершилась квалификация Гран-при Китая Формулы-1. Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-е время, его напарник по команде Александер Албон в квалификации не принимал участия после аварии на третьей тренировке — механики не успели восстановить болид.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.31,547
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,023
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,301
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,318
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,542
6. Пьер Гасли («Ред Булл» — +1,383
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,411
8. Нико Хюлькенберг («Рено»)) — +1,415
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени
10. Ромен Грожан («Хаас») — без времени
Не прошли в третий сегмент:
11. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,236
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.33,299
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.33,419
14. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.33,523
15. Ландо Норрис («Макларен») — 1.33,967
Не прошли во второй сегмент:
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.34,292
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.35,253
18. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.35,281
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — без времени
20. Александер Албон («Торо Россо») — без времени.
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят — 11-й