Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят — 11-й

На автодроме в Шанхае завершилась квалификация Гран-при Китая Формулы-1. Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-е время, его напарник по команде Александер Албон в квалификации не принимал участия после аварии на третьей тренировке — механики не успели восстановить болид.



Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.31,547

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,023

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,301

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,318

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,542

6. Пьер Гасли («Ред Булл» — +1,383

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,411

8. Нико Хюлькенберг («Рено»)) — +1,415

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени

10. Ромен Грожан («Хаас») — без времени



Не прошли в третий сегмент:



11. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,236

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.33,299

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.33,419

14. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.33,523

15. Ландо Норрис («Макларен») — 1.33,967



Не прошли во второй сегмент:



16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.34,292

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.35,253

18. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.35,281

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — без времени

20. Александер Албон («Торо Россо») — без времени.