Хэмилтон: все выходные сражаюсь с машиной

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял вторую позицию, уступив напарнику по команде, Валттери Боттасу.



«Я не сдавался, продолжал атаковать до самого конца. Поздравляю Валттери, он был великолепен с самого начала уик-энда. Я же сражаюсь с машиной все выходные. В какой-то момент отрыв Валттери достиг восьми десятых. Но быть так близко друг к другу, как мы с Валттери в конце, — это фантастика.



Это невероятный результат для команды. Я же попробую навязать борьбу завтра. «Феррари» особенно быстры на прямых, но нам удалось добиться производительности в поворотах, так что ребята на заводе проделали просто отличную работу», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.