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Боттас: были небольшие трудности в третьем сегменте квалификации

Боттас: были небольшие трудности в третьем сегменте квалификации
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял первую позицию, опередив напарника по команде — Льюиса Хэмилтона.

«Пока уик-энд складывается отлично, я заработал поул. Мне было комфортно в кокпите уже на первой тренировке, а затем и в квалификации. Говоря откровенно, в финале квалификации у меня были небольшие трудности, так что было непросто проехать идеальный круг, но заключительная попытка оказалась достаточно хорошей.

Я проехал хороший круг, но не такой, какой хотелось бы, пусть его и хватило для поула. Льюис тоже смог прибавить в квалификации и показал почти такой же результат, как и я», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.

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