Феттель: «Мерседес» чертовски быстр в поворотах

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял третью позицию, уступив обоим пилотам «Мерседеса».



«С самого первого сегмента квалификации «Мерседес» был в лучшем положении, чем мы. Но мы хорошо провели сессию. Да, возможно, что мы могли проехать лучше, но я доволен последней попыткой. Времени на неё было совсем немного — команда сказала, что у меня было всего десять секунд, чтобы успеть на неё. Мы могли проехать лучше, но этого бы не хватило, чтобы опередить «Мерседес».



Они чертовски быстры в поворотах. Если мы сможем приблизиться к ним в гонке, то постараемся воспользоваться преимуществом на прямых. Возможно, что-то нам удастся сделать», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.