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Ферстаппен: отныне тоже буду портить квалификации соперникам!

Ферстаппен: отныне тоже буду портить квалификации соперникам!
Авто / Формула-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял пятую позицию.

«Есть непиcаное правило, по которому вы должны следовать друг за другом в квалификации. Но теперь это не имеет значения, я тоже буду портить квалификационные попытки соперникам.

Мы следовали за «Феррари» и пытались никого не обгонять. Я мог бы его обогнать, но это не то, что стоит делать в квалификации. На этот раз поведение Феттеля застало меня врасплох, я недоволен, но ему всё вернётся. Иногда подобное раздражает, сегодня мы могли побороться за третье место, но теперь нам придётся обгонять нескольких соперников», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

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