Сайнс: ещё в третьей практике знали, что выйти в финал квалификации будет сложно

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял 14-ю позицию.



«Я разочарован 14-й позицией, но мы ещё в третьей практике видели, что попасть в финал квалификации будет очень сложно. Мы знали, приезжая в Шанхай, что здесь будет непросто и трасса продемонстрирует наши недостатки.



Но я думаю, что мы достойно провели квалификацию. Может быть, я упустил десятую или полторы десятых секунды в своей последней попытке, но в целом мне удалось выжать почти весь потенциал из болида. Мы проанализируем случившееся и постараемся поработать над слабостями болида, чтобы как можно лучше подготовиться к гонке», — приводит слова Карлоса Сайнса-младшего официальный сайт команды.