Квят: сделал сегодня всё, что мог

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял 11-ю позицию.



«Квалификация получилась сложной, как и всегда, результаты очень плотные, так что потеря одной десятой секунды означала бы потерю двух или трёх позиций на стартовой решётке. Я думаю, что сделал сегодня всё, что мог. Машина неплохо себя показала, но нам всё ещё есть в чём прибавить, хотя в целом мы провели сильную квалификацию.



Я думаю, что это была лучшая квалификация в этом сезоне. 10-ю и 11-ю позиции разделило всего две сотые секунды, так что было немного обидно вылететь с таким отставанием. Судя по второй тренировке, у нас хороший гоночный темп, неплохая стартовая позиция, так что мы постараемся сделать всё возможное, чтобы финишировать в очках», — приводит слова Даниила Квята официальный сайт команды.