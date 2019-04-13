Албон: разочарован ошибкой в третьей тренировке

Пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал итоги субботы на Гран-при Китая. Албон попал в аварию на третьей тренировке, из-за чего был вынужден пропустить квалификацию.



«У меня была серьёзная авария в третьей тренировке, но я в порядке, просто разочарован ошибкой. Очевидно, что быть быстрым в третьей практике не так важно, как показать скорость в квалификации, но стоит отметить несколько положительных моментов. Я старался использовать астротёрф в последнем повороте, за счёт чего можно пройти этот поворот быстрее. Обычно, после того как ты выезжаешь за пределы трассы, можно легко поймать болид, но на этот раз я перестарался с педалью газа.



Я бы предпочёл повернуть на левую сторону трассы, но машина поехала направо и я врезался в стену. Но мы хорошо провели вторую тренировку, у нас хороший гоночный темп, так что я с оптимизмом жду завтрашнюю гонку. Это будет непросто, но думаю, что у нас есть скорость, чтобы совершить завтра несколько обгонов и, надеюсь, заработать очки», — приводит слова Александера Албона официальный сайт команды.