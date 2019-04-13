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Леклер: на последней попытке допустил ошибку

Леклер: на последней попытке допустил ошибку
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял четвёртую позицию.

«На последней попытке я совершил ошибку, такого не должно быть. Но в остальном было много положительных моментов. У меня были определённые проблемы в тренировках, однако перед квалификацией мы внесли корректировки и всё пошло по плану. Я мог проехать быстрее, но совершил ошибку. Думаю, что мы были способны на большее. Надеюсь, что в гонке мы окажемся быстрее. Посмотрим, что получится. Я постараюсь добиться максимально возможного результата», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.

Поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Китая завоевал Валттери Боттас, второе место досталось Льюису Хэмилтону.

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