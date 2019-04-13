Норрис: вряд ли мы могли добиться большего

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял 15-ю позицию.



«Квалификация сложилась для нас не так удачно, как в Австралии и Бахрейне, но я бы не назвал результат ужасным, нам просто нужно ещё поработать над болидом. Вряд ли мы могли добиться большего в сегодняшней квалификации.



Во втором сегменте Карлос оказался чуть сильнее меня, но не смог больше никого опередить. Он выступил здорово и выжал из машины максимум возможного. В сравнении с трассами в Австрали и Бахрейне, трасса в Шанхае не очень подходит нашему болиду по конфигурации, нам нужно над этим поработать», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт команды.



Поул-позишен по итогам квалификации Гран-при Китая завоевал Валттери Боттас, на втором месте — Льюис Хэмилтон.