Расселл: «Уильямс» стал конкурентоспособнее

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял 17-ю позицию.



«Семнадцатая стартовая позиция — это лучше, чем мы ожидали перед стартом уик-энда. Мы отлично провели сессию, сумев приблизиться к соперникам, наша команда стала конкурентоспособнее. Мы стали лучше понимать машину и смогли получить гораздо больше от настроек, что позволило нам отыграть драгоценное время. Завтра мы сделаем всё, что можем в текущих условиях. Посмотрим, какой результат нам удастся от этого получить», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт команды.



Поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Китая завоевал Валттери Боттас, второе место досталось Льюису Хэмилтону.