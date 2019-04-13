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Расселл: «Уильямс» стал конкурентоспособнее

Расселл: «Уильямс» стал конкурентоспособнее
Авто / Формула-1

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял 17-ю позицию.

«Семнадцатая стартовая позиция — это лучше, чем мы ожидали перед стартом уик-энда. Мы отлично провели сессию, сумев приблизиться к соперникам, наша команда стала конкурентоспособнее. Мы стали лучше понимать машину и смогли получить гораздо больше от настроек, что позволило нам отыграть драгоценное время. Завтра мы сделаем всё, что можем в текущих условиях. Посмотрим, какой результат нам удастся от этого получить», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт команды.

Поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Китая завоевал Валттери Боттас, второе место досталось Льюису Хэмилтону.

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