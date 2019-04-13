Хюлькенберг: будем бороться за двойной финиш в очках

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял восьмую позицию.



«Это очень хороший командный результат. Ощущения от машины были хорошими, она хорошо работает весь уик-энд, и сегодня наша квалификация прошла гладко. Мы сумели пройти во второй сегмент после всего одной попытки, что было приятно. Я был доволен всеми своими кругами.



Мы знали, что борьба будет плотной. Так и вышло. Важная вещь — результат команды, и мы можем провести сильную гонку при таких позициях. Наши длинные серии кругов вчера были конкурентоспособными, ощущения от техники хорошие, и мы будем бороться за двойной финиш в очках», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».