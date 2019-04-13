Гасли: я всё ещё не на сто процентов доволен своим пилотажем

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял шестую позицию.



«Думаю, сегодня всё было довольно хорошо. По-прежнему сложно управлять машиной, я всё ещё не на сто процентов доволен своим пилотажем, но шестое место, вероятно, было лучшим, чего мы могли ожидать сегодня. Есть области, в которых я могу прибавить, но в этот уик-энд ощущения от машины лучше, чем в прошлый. Мы теперь знаем, что нужно улучшить, и я знаю, что могу сделать со своей стороны. У меня была другая стратегия, чем у топ-5, с использованием мягких шин, так что посмотрим, как это сработает завтра. Без сомнений, мы знаем, что при деградации «софта» может быть непросто, но на этой трассе может случиться всё что угодно. Мы видели это в прошлом году с Даниэлем и вновь сегодня — в квалификации, когда всё стало хаотично на последней попытке.



Макс был быстр весь уик-энд, так что теперь нам обоим нужно сконцентрироваться на гонке. Мы будем атаковать по максимуму, и я очень надеюсь, что мы сможем набрать хорошие очки. Думаю, мы на хорошей позиции для старта гонки, так что я в предвкушении», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».