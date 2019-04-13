Магнуссен: раз Феттель и Хюлькенберг успели уйти на круг, то сделали правильно

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен не видит проблемы в том, что Себастьян Феттель и Нико Хюлькенберг обогнали Макса Ферстаппена на прогревочном круге финальных попыток в квалификации Гран-при Китая Формулы-1. Из-за этой борьбы голландец не успел уйти на быстрый круг. Магнуссен находился позади этой группы и тоже не получил шанса проехать быстрый круг.



«В конечном счёте, если они успели пойти на круг, то сделали правильно. В конце прогревочного круга был беспорядок. Каждый пытался уйти на круг, но вместе с тем имел кого-то перед собой. В итоге машин оказалось слишком много, что стоило круга нескольким парням.



Все выехали из боксов в одно время. Мы были впереди друг друга, и уже всё было почти на грани, а ближе к концу круга ты не знаешь, стоит ли обгонять других, ведь они наверняка будут защищаться.



Я не хотел быть придурком. Речь не о джентльменском уговоре. Я никого не атаковал не потому, что я джентльмен, а потому что думал, что мои шансы будут весьма плохими, ведь другие не будут хотеть, чтобы вы их обходили, так что получился бы беспорядок. Я не видел никакого смысла в попытке обгона. Никогда не попробую кому-то всё испортить просто из принципа», — приводит слова Магнуссена RaceFans.