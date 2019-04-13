Лоттерер выиграл квалификацию Формулы-Е в Риме, Вандорн — 4-й, Верляйн — 10-й

Гонщик команды Techeetah Андре Лоттерер выиграл квалификацию седьмого этапа нового сезона Формулы-Е в Риме. Второе место занял Митч Эванс, третье время показал Хосе-Мария Лопес.



Дебютант серии Стоффель Вандорн поставил четвёртое время, Фелипе Масса квалифицировался 11-м. Паскаль Верляйн по итогам квалификации занял десятую позицию.



Формула-Е. Рим. Квалификация



1. Андре Лоттерер (Techeetah) — 1.32,123

2. Митч Эванс (Jaguar) +0,360

3. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +0,783

4. Стоффель Вандорн (HWA) +1,110

5. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +3,517

6. Себастьен Буэми (Nissan) +4,208

7. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,636

8. Робин Фряйнс (Virgin) +0,661

9. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,739

10. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,848

11. Фелипе Масса (Venturi) +0,862

12. Оливер Роуленд (Nissan) +0,962

13. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +1,043

14. Сэм Бёрд (Virgin) +1,119

15. Лукас ди Грасси (Audi) +1,216

16. Гэри Паффетт (HWA) +1,219

17. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +1,255

18. Даниэль Абт (Audi) +1,282

19. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +1,282

20. Жером д'Амброзио (Mahindra) +1,431

21. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +1,459

22. Александр Симс (BMW) +16,421.