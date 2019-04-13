Гонщик команды Techeetah Андре Лоттерер выиграл квалификацию седьмого этапа нового сезона Формулы-Е в Риме. Второе место занял Митч Эванс, третье время показал Хосе-Мария Лопес.
Дебютант серии Стоффель Вандорн поставил четвёртое время, Фелипе Масса квалифицировался 11-м. Паскаль Верляйн по итогам квалификации занял десятую позицию.
Формула-Е. Рим. Квалификация
1. Андре Лоттерер (Techeetah) — 1.32,123
2. Митч Эванс (Jaguar) +0,360
3. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +0,783
4. Стоффель Вандорн (HWA) +1,110
5. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +3,517
6. Себастьен Буэми (Nissan) +4,208
7. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,636
8. Робин Фряйнс (Virgin) +0,661
9. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,739
10. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,848
11. Фелипе Масса (Venturi) +0,862
12. Оливер Роуленд (Nissan) +0,962
13. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +1,043
14. Сэм Бёрд (Virgin) +1,119
15. Лукас ди Грасси (Audi) +1,216
16. Гэри Паффетт (HWA) +1,219
17. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +1,255
18. Даниэль Абт (Audi) +1,282
19. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +1,282
20. Жером д'Амброзио (Mahindra) +1,431
21. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +1,459
22. Александр Симс (BMW) +16,421.
Лоттерер выиграл квалификацию Формулы-Е в Риме, Вандорн — 4-й, Верляйн — 10-й