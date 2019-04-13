Стролл: нам нужно поработать над квалификациями

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где он занял 16-ю позицию.



«Я расстроен. Не смог выжать максимум из болида и явно мог лучше сработать. Машина вела себя не на сто процентов так, как мне хотелось, на быстром круге я ошибался, потеряв несколько десятых секунды, что при такой плотной борьбе отбросило меня назад. У нас неплохой гоночный темп, так что завтра мы можем выглядеть лучше. Но нам нужно поработать над квалификациями.



В Австралии я финишировал девятым, стартуя 16-м, возможно, мне удастся и здесь. У меня нет причин для паники. Обычно у меня хорошие старты, так что завтра у нас есть шанс отыграться», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.



Поул-позишен по итогам квалификации Гран-при Китая завоевал Валттери Боттас, второе место досталось Льюису Хэмилтону.