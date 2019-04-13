Магнуссен: не могу сказать, что жду гонку с оптимизмом

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где он занял девятую позицию.



«Хорошо что удалось выйти в финал квалификации, но обидно, что не удалось проехать быстрого круга. Все выезжали из боксов одновременно, и я немного опоздал, пропустив шесть или семь болидов. В итоге я не успел начать круг, поскольку оказался последним в очереди.



Я не думаю, что мы могли получить намного лучшую стартовую позицию, если бы я проехал свою попытку, но стоило попробовать. Во всяком случае, мы смогли сохранить несколько комплектов шин на гонку. Я не могу сказать, что жду гонку с оптимизмом, но надеюсь на хороший результат», — приводит слова Кевина Магнуссена официальный сайт команды.



Поул по итогам квалификации Гран-при Китая завоевал Валттери Боттас, второе место досталось Льюису Хэмилтону.