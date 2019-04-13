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Леклер: мы должны следовать руководствам из боксов, а не «неписаным правилам»

Леклер: мы должны следовать руководствам из боксов, а не «неписаным правилам»
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о ситуации, возникшей в концовке третьего сегмента квалификации гран-при Китая.

Напомним, что Макс Ферстаппен остался недоволен поведением Себастьяна Феттеля на последней попытке — немец опередил нескольких соперников, из-за чего Ферстаппену пришлось замедлиться и в итоге он не успел на быстрый круг. После завершения квалификации Ферстаппен заявил, что пилоты должны следовать неписаному правилу, по которому они должны следовать друг за другом в квалификации на последнем секторе.

«По правде говоря, сложно договориться о том, чтобы не обгонять на круге, потому что разные команды работают по разным стратегиям с резиной. Фактически, мы должны следовать руководствам из боксов, а не неписаным правилам, так что это невозможно», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.

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