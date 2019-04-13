Райкконен: сегодня у нас просто не было скорости

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял 13-ю позицию.



«Несколько наших попыток были очень хорошими, в том числе первая попытка в первом сегменте. Но в последнем повороте я заскользил, следующие две попытки были средними, однако на последней из них у меня были хорошие ощущения. Думаю, что сегодня у нас просто не было скорости. Мы потеряли скорость на прямой, хотя я был один. Возможно, дело в том, что изменился ветер.



Посмотрим, что получится завтра, но свободные заезды прошли хорошо, а две серии на средних шинах были довольно хитрыми, но, думаю, что всё дело в том что поведение болида на этих шинах отличается от других Так что, будет нелегко», — приводит слова Кими Райкконена PlanetF1.