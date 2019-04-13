Петров: если Гасли не подтянется, у Квята появится шанс вернуться в «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мыслями о перспективах гонщика «Торо Россо» Даниила Квята. По словам Петрова, если Пьер Гасли из «Ред Булл» продолжит демонстрировать неуверенные выступления, у россиянина появится шанс вернуться и в австрийскую команду.

«Думаю, что в «Ред Булл» видят скоростные качества пилотов и понимают, какие у кого шансы выступать за старшую команду. Если Гасли не подтянется и не станет показывать результат, у Даниила появится шанс вернуться в „Ред Булл“. Если же у Пьера будет прогресс, то, конечно, никакой речи о смене пилота в «Ред Булле» не будет», — приводит слова Петрова Sportbox.

Напомним, Пьер Гасли уже не раз в нынешнем сезоне успел пожаловаться на трудности в адаптации к новому для себя болиду. На Гран-при Австралии Даниил Квят сумел сдержать французского пилота позади и завоевал одно очко.