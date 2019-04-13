Джовинацци: по-прежнему планируем завоевать очки

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился впечатлениями от неудачной квалификации Гран-при Китая. Из-за проблем с двигателем итальянец не смог провести быстрые круги в первом сегменте и сессия для него закончилась фактически не начавшись. Тем не менее, Антонио не теряет надежды завоевать первые очки в сезоне именно в Шанхае.

«Знаю, что начинать гонку с последнего ряда будет тяжело. Посмотрим, как всё пройдёт. Здесь трасса, где можно обгонять, так что попробуем выжать максимум. Мы по-прежнему планируем завоевать очки, как я уже говорил, в Шанхае трасса, на которой возможно обгонять. Думаю, что у нас приличный гоночный темп. Гонка будет длинной, так что никогда не знаешь, как всё обернётся», — приводит слова Джовинацци Autosport.