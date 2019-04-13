Вольф: в Китае преимущество «Феррари» на прямых составляет 0,35 секунды

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что на трассе в Шанхае преимущество «Феррари» на прямых составляет 0,35 секунды. Вместе с тем он подчеркнул, что его команда отыгрывает отставание за счёт скорости в поворотах, и отметил, что залогом успеха в Формуле-1 является не только мощный мотор.

«Когда я читаю прессу, то кажется, что мы жалуемся на нехватку скорости на прямых. Я ни в коем случае никогда не делал этого. Думаю, что суть гоночной машины состоит как в моторе, так и в шасси. Поэтому работать нужно над обоими компонентами. Речь всегда идёт о сочетании сцепления и мощи. Так что то, о чём говорил я, вовсе не жалобы.

Наши данные показывают, что преимущество «Феррари» на прямых составляет 0,35 секунды. Но мы выигрываем больше в поворотах, это и играет ключевую роль», — приводит слова Вольфа Crash.

Напомним, в квалификации Гран-при Китая пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали первое и второе время соответственно.