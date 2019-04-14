Труэкс завоевал победу в гонке NASCAR в Ричмонде

В Ричмонде завершился очередной этап чемпионата NASCAR. Победу в гонке одержал Мартин Труэкс — младший. На втором месте — Джои Логано. Тройку лучших замкнул Клинт Бойер, и это первый успех Труэкса в составе Joe Gibbs Racing.

NASCAR. Ричмонд. Гонка

1. Мартин Труэкс (Joe Gibbs Racing)

2. Джои Логано (Team Penske)

3. Клинт Бойер (Stewart-Haas Racing)

4. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing)

5. Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing)

6. Остин Диллон (Richard Childress Racing)

7. Бред Кезеловски (Team Penske)

8. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing)

9. Райан Ньюман (Roush Fenway Racing)

10. Пол Меннард (Wood Brothers Racing)