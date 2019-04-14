Хорнер: Гасли нужно дать немного времени

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что результаты Пьера Гасли не отражают его потенциала. Функционер дал понять, что не хочет оказывать давление на молодого француза и что ему необходимо дать время на адаптацию в новой команде.

«Люди должны дать Гасли немного времени. У него не так много опыта, и переход из „Торо Россо“ в „Ред Булл“ стал для него большим шагом», — приводит слова Хорнера GrandPX.

Напомним, минувший сезон француз провёл в составе «Торо Россо», и это был его первый полноценный год в Формуле-1. После того как Даниэль Риккардо принял решение перейти в «Рено», руководство австрийской команды предоставило место боевого пилота «Ред Булл» Гасли. После двух этапов чемпионата на счету Пьера 4 очка.