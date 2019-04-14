Хэмилтон возглавил общий зачёт чемпионата Формулы-1, Квят — 15-й

В Шанхае завершился третий этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Китая. Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец перехватил лидерство в общем зачёте. Теперь на его счету 68 очков. Второе место в генеральной классификации занимает напарник Хэмилтона Валттери Боттас (62). Третье место по-прежнему удерживает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (39).

В спину голландцу дышат пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер — 37 и 36 очков соответственно. Россиянин Даниил Квят занимает 15-е место.

В Кубке конструкторов после трёх победных дублей тотальное преимущество у «Мерседеса» — 130 очков. «Феррари» отстаёт от немецкой команды уже на 57 баллов, в активе «Скудерии» 73 очка.

Формула-1. Общий зачёт после трёх этапов

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 68 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 62 очка

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 39 очков

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 37 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 36 очков

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 13 очков

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 12 очков

8. Ландо Норрис («Макларен») — 8 очков

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8 очков

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6 очков

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 6 очков

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 5 очков

13. Александер Албон («Торо Россо») — 3 очка

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 2 очка

15. Даниил Квят («Торо Россо») — 1 очко.