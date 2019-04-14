Хэмилтон: не представляю, как сложится следующая гонка

Действующий чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая, по итогам которой он завоевал 75-ю победу в карьере и возглавил общий зачёт чемпионата.

«Это был не самый гладкий уик-энд, но команда добилась фантастического результата. Мы не знали, где будем по сравнению с „Феррари“. Боттас был быстр на протяжении всего уик-энда, и он здорово поработал, благодаря чему мы оформили победный дубль в тысячном Гран-при в истории. Нам необходимо продолжать в том же духе. Борьба очень плотная, и я не представляю, как сложится следующая гонка», — приводит слова британца BBC.

Следующий этап чемпионата мира пройдёт с 26 по 28 апреля на городской трассе в Баку (Азербайджан).