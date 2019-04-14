Феттель: «Мерседес» был слишком быстр для нас

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая, признав, что темп машины не позволял навязать конкуренцию «Мерседесу».

«Рад оказаться на подиуме, но удержаться рядом с „Мерседесом“ было непросто с самого начала. Моя борьба с Максом была интересной, но, конечно, целью было побороться с Валттери и Льюисом. Они были слишком быстры для нас сегодня.

Если говорить о борьбе с Максом более подробно, видел, что он приближается. Знал, что попробует атаковать, предвидел его манёвр по внутренней траектории, и у меня получилось удачно обороняться. Последний манёвр не был особо привлекательным, но он сработал.



Что касается командной тактики, чувствовал, что я быстрее Леклера, но мне было сложно найти нужный ритм, из-за чего я блокировал колёса и терял преимущество. Как бы то ни было, сегодня мы просто не могли конкурировать с «Мерседесом». Также надеялся, что в конце Леклер догонит Ферстаппена, но он был слишком далеко", — приводит слова немца BBC.