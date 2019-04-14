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Появилось фото днища авто Норриса после столкновения с Квятом

Появилось фото днища авто Норриса после столкновения с Квятом
Авто / Формула-1

Испанский журналист Альберт Фабрега сфотографировал болид гонщика «Макларена» Ландо Норриса после финиша Гран-при Китая Формулы-1. На фотографии хорошо видны повреждения, которые получило днище автомобиля Норриса после столкновения с российским пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом на первом круге гонки. «Макларен» Норриса наскочил на переднее левое колесо Квята и слегка взлетел над трассой. Норрис сумел продолжить гонку и в итоге сошёл незадолго до финиша. Квят получил за инцидент с обоими гонщиками «Макларена» штраф в виде проезда по пит-лейну.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Альберта Фабреги.

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