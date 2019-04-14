Квят: полностью не согласен со штрафом, поговорю со стюардами

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал столкновение с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом на первом круге Гран-при Китая. Россиянин абсолютно не согласен с решением стюардов наказать его проездом по пит-лейну.



«Неудачная гонка. Думаю, темп у нас сегодня был очень сильный — даже с повреждённой в аварии на первом круге машине. Неприятно, что две гонки подряд не удаётся во что-то трансформировать эту скорость. Это как холодный душ для нас. Был потенциал уверенно оказаться в очках.



Что касается инцидента на первом круге, я уже посмотрел его много раз и полностью не согласен со штрафом. Поговорю со стюардами за закрытыми дверями, чтобы услышать их мнение.



У меня абсолютно не было недостаточной поворачиваемости, ничего подобного. Это был выход из поворота, моя машина ехала абсолютно прямо. Правила гласят, то я должен оставлять рядом с собой пространство шириной в машину. Там в одном повороте было три машины, и один болид резко возвращался обратно на трассу, так что другая машина оказалась зажатой сзади. Я въехал в машину из-за автомобиля, который ударил меня сзади, а затем я въехал в Норриса. Это очевидно на видео. Так что поговорю со стюардами, и мы придём к решению и пониманию. Посмотрел повторы инцидента с бортовых камер на наших с Норрисом болидах, и думаю, что это был типичный „бутерброд“ первого круга. Такие вещи случаются, особенно на первом круге», — приводит слова Квята GPToday.

Видео столкновения Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая