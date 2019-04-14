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Бинотто: понимаю огорчение Леклера, нам стоит принять это

Бинотто: понимаю огорчение Леклера, нам стоит принять это
Авто / Формула-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая, прокомментировав применение командной тактики, принесшей дивиденды Себастьяну Феттелю.

«Мерседес» был быстр на протяжении всего уик-энда, и сегодня они снова показали скорость. Ситуация меняется от гонки к гонке, и кажется, что этапы совершенно отличаются. Понятия не имеем, почему нам не удалось повторить скорость «Мерседеса», нам нужно вернуться в Маранелло и изучить данные.

Что касается командной тактики, понимаю чувства Леклера, но на тот момент «Мерседес» был быстрее и мы пытались предоставить Феттелю все лучшие возможности. Если Леклер огорчён, понимаю, и мы должны это принять", — приводит слова Бинотто BBC.

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