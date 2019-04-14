Поцелуй Хэмилтона и колоритные болельщики. Яркие фото с 1000-й гонки Ф-1

14 апреля в Шанхае на международном автодроме завершился третий этап чемпионата мира Формулы-1. Победу в гонке Гран-при Китая одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место — у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари». Это уже третий кряду победный дубль «Мерседеса».



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят потерял шансы на очки после контакта с двумя пилотами «Макларена» на первом круге и штрафа от стюардов в виде проезда по пит-лейну. Россиянин сошёл ближе к финишу гонки.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +6,552

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +13,744

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +27,627

5. Шарль Леклер («Феррари») — +31,276

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1.29,307

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

10. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

11. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

15. Карлос Сайнс («Макларен») — +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга

17. Роберт Кубица («Уильямс») — +2 круга

18. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал

19. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал

20. Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал.

Лучшие кадры с Формулы-1 Гран-при Китая — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Шанхае.