Ферстаппен: добились максимального результата

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, финишировавший в гонке Гран-при Китая на четвёртом месте, считает, что добился максимально возможного результата.

«Чтобы остаться рядом с Феттелем я атаковал, как мог. Как команда мы сработали хорошо и сократили отставание от „Феррари“, так что удалось добиться максимально возможного результата. Пока что каждый уик-энд проходит так, что ты не знаешь, в каком положении ты будешь и что будет происходить. У меня получилась интересная схватка с Феттелем, но после у нас просто не было темпа, так что с четвёртой позицией всё было понятно», — приводит слова голландца BBC.

Напомним, что победу в гонке Гран-при Китая одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал его напарник по команде Валттери Боттас, а третьим стал Себастьян Феттель на «Феррари».