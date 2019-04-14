Албон: оказались способны продемонстрировать серьёзную скорость в гонке

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал финиш на десятом месте в гонке Гран-при Китая Формулы-1 после старта с пит-лейна.



«У меня были отличные ощущения в этот уик-энд. Однако авария в субботу нарушила нашу работу — это был худший момент моего уик-энда. Большое спасибо моей команде, которая вновь подготовила отличную машину к воскресенью. В итоге мы оказались способны продемонстрировать серьёзную скорость в ходе гонки. В субботу я был расстроен, так как знал, что упустил огромную возможность, но я сумел вернуть её. В итоге было захватывающе побороться с Грожаном и теми, кто остался позади, так что всё прошло хорошо», — приводит слова Албона GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.