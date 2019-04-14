Норрис: досадно, что Квят убрал из борьбы за очки обе наши машины

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал столкновение с россиянином Даниилом Квятом на первом круге Гран-при Китая. Прямо перед этим у пилота «Торо Россо» был контакт с Карлосом Сайнсом.



«Очевидно, что он немного выжал Карлоса. Он должен был знать, что я снаружи Карлоса и немного впереди. Я почти справился с ситуацией, но контакт между Карлосом и Квятом, ну или Квятом и Карлосом, привёл к контакту со мной. Я бы сказал, что невиновен во всём этом.



Ещё не видел повтора эпизода, так что не могу точно сказать, чья была ошибка, но если стюарды сказали так, то досадно, ведь он, по сути, убрал из борьбы за очки обе наши машины. А очки были возможны. Никому не приятно столкнуться с кем-либо, так что разочаровывает, что один парень испортил гонку обоим „Макларенам“, — приводит слова Норриса Motorsport.

Сайнс: понимаю разочарование Квята, но это был только первый круг