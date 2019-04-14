Росберг обвинил «Феррари» в несправедливом и суровом отношении к Леклеру

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал итоги Гран-при Китая, высказавшись относительно очередного эпизода применения командной тактики в «Феррари». По словам немца, произошедшее в Шанхае свидетельствует о несправедливом отношении руководства «Скудерии» к Шарлю Леклеру.

«Понимаю, что они пытались что-то попробовать, но их отношение к Леклеру немного суровое. Сейчас они видят, что это не сыграло особой роли, но это по-настоящему несправедливо по отношению к Шарлю», — приводит слова Росберга GPFans.

Напомним, из-за пропуска напарника и оттянутых пит-стопов монегаск финишировал в гонке пятым, в то время как немец занял третье место. При этом командная тактика была использована в «Феррари» и на Гран-при Австралии.