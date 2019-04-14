Проблемы с шинами помешали Райкконену добиться лучшего результата

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результаты гонки Гран-при Китая, по итогам которой ему удалось финишировать на девятом месте. По словам финна, он мог бы рассчитывать на более высокий результат. Но добиться этого ему помешали проблемы с резиной.

«По крайней мере, мы завоевали несколько очков и выступили лучше, чем в квалификации. Машина была достаточно хороша, но в конце гонки температура передних шин начала падать. Я стал терять сцепление и больше не мог атаковать. Это вызывает небольшие сожаления, так как чувствовал, что мы могли догнать соперников», — приводит слова Райкконена Autosport.

После трёх этапов чемпионата мира Райкконен занимает седьмое место в общем зачёте, имея в активе 12 очков.