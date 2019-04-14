Тост: Даниил не мог ничего сделать по-другому, удар сзади дестабилизировал болид

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Китая, где Александер Албон после старта с пит-лейна стал десятым, а Даниил Квят сошёл.



«С самого начала уик-энда у нас была очень конкурентоспособная техника. Мы были сильны в средней группе, так что с оптимизмом подходили к квалификации. К сожалению, у Алекса была авария в конце третьей тренировки, которая вызвала серьёзные повреждения машины. Мы заменили монокок и построили абсолютно новую машину, из-за чего он пропустил квалификацию и стартовал с пит-лейна. Он провёл фантастическую гонку, обогнал много пилотов и финишировал на 10-м месте в очковой зоне, что показало, насколько хороша была наша техника в этот уик-энд.



Гонка Даниила, к сожалению, была не такой успешной. У него была авария на первом круге, после того как удар сзади дестабилизировал его машину. В то же время Норрис вернулся на трассу, после того как широко прошёл поворот, и ударил Даниила передней левой частью машины. По моему мнению, Даниил не мог ничего сделать по-другому. Тем не менее стюарды решили дать ему проезд по пит-лейну. Позднее, когда Даниил провёл пит-стоп, мы обнаружили повреждение носа — вероятно, оно было вызвано инцидентом на первом круге. Мы провели ещё один пит-стоп и заменили переднее антикрыло, что сделало его круговым. Поэтому решили оформить сход, чтобы поберечь двигатель. Это разочаровывает, потому что времена Даниила на круге были очень конкурентоспособными, и, уверен, он мог набрать сегодня очки», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».

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