Эггинтон: Албон показал сильное выступление, гонка Квята была не такой гладкой

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая, отдельно прокомментировав работу каждого из пилотов команды.

«Эта гонка, определённо, оказалась очень загруженной для механиков. Как бы то ни было, когда одна машина стартует с пит-лейна, завоевание одного балла кажется фантастической наградой за работу, которую проделывают эти ребята и вся команда.

Что касается непосредственно гонки, то Алекс показал сильное выступление, он атаковал там, где было нужно, а после хорошо поработал с шинами, защитив десятое место. Гонка Квята получилась не такой гладкой. Контакт на старте привёл к повреждению и дальнейшему штрафу. Рассчитывать на очки в таких условиях было своеобразным вызовом, даже невзирая на неплохой темп Даниила. Сегодня мы снова увидели, что борьба в середине пелотона очень плотная. Теперь будем ждать гонку в Баку", — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».