Сайнс: Квяту нужно быть терпеливее, Албон привёз очки, стартовав с пит-лейна

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал инцидент на старте гонки Гран-при Китая с участием Даниила Квята. Испанец отметил, что в ситуациях, подобной той, в которой оказался россиянин, нужно проявлять больше терпения, и в качестве примера привёл напарника Квята — Александера Албона.

«Мы просто боролись в шестом повороте, и при выходе из него, думаю, кто-то был не в восторге от нахождения бок о бок с соперником и от борьбы колесо в колесо. Я не выпрашиваю штрафы или чего-то такого, просто прошу быть терпеливее на первом круге.

Здесь очень длинная гонка, и есть возможности обгонять. Албон привёз очки, стартовав с пит-лейна. Это показывает, что на таких трассах, как в Шанхае, важно понимать, что гонка длинная, и оставаться терпеливым", — приводит слова испанца Autosport.