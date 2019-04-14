Вольф: применяя командную тактику, «Феррари» открывает ящик Пандоры

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о решении «Феррари» применить командную тактику на Гран-при Китая. По словам функционера, в будущем это может создать итальянской команде серьёзные проблемы.

«Непростая ситуация, ведь ты хочешь видеть, чтобы более быстрая машина охотилась за соперниками. Себастьян сказал, что на тот момент его машина была быстрее, так что они применили командную тактику. Могу это понять. Но вместе с тем, как только начинаешь это делать, всё усложняется. Такие случаи служат прецедентами, и это открывает ящик Пандоры. После этого пилот, преследующий напарника, может каждую гонку говорить, что он едет быстрее.

Как бы то ни было, это не только проблема «Феррари». Сегодня Льюис и Валттери атаковали друг друга, и мы рисковали не финишировать в гонке. Так что такие ситуации случаются с каждой командой, в составе которой выступают амбициозные пилоты", — приводит слова Вольфа GPFans.