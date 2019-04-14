Гасли: постепенно обретаю всё большую уверенность

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Китая. В ходе гонки французу удалось завоевать бонусный балл за быстрейший круг. Финишную черту Гасли пересёк шестым.

«Рад, что сегодня впервые в карьере показал быстрейший круг. Мы видели, что у нас приличный отрыв от преследователей, поэтому приняли решение заехать на дополнительный пит-стоп, что и принесло плоды. В ходе гонки я пытался сохранять ритм, беречь шины и лучше чувствовать болид. Постепенно обретаю всё большую уверенность. С каждым уик-эндом мы делаем шаг вперёд, но, конечно же, хотелось бы делать три таких шага.

Предстоит ещё много работы, но положительная сторона в том, что я знаю, в чём необходимо прибавлять. Мы довольны финишем в очках и завоеванием дополнительного балла", — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».