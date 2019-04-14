Риккардо: седьмое место могло выглядеть простой задачей, но легко не было

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, завоевавший в гонке Гран-при Китая 7-е место и таким образом заработавший в составе французской команды первые очки, подвёл итоги этапа в Шанхае.

«Хорошо закончить гонку и набрать свои первые очки для команды. Извлечем из этой гонки позитивные моменты. Завоевание седьмого места могло выглядеть простой задачей, но легко не было. Гонка была немного скучной, у меня не было множества сражений, но до самого конца сильно давили машины позади.

Это сильный результат и лучшее, чего я мог просить, по крайней мере сегодня. Мы хотим дальше отталкиваться от этого в следующей паре гонок и будем работать дальше", — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.

Напарник Риккардо Нико Хюлькенберг не сумел добраться до финиша.