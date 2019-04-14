Стролл: Албон «подрезал» меня и в итоге финишировал в очках

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл уверен, что в гонке Гран-при Китая он мог бы добиться и большего результата. Канадец объяснил, что помешало ему финишировать выше двенадцатого места.

«Сегодня всё могло сложиться и лучше. Перед первым пит-стопом я опережал Албона, после он меня «подрезал» и в итоге финишировал в очках, так что мне немного жаль. Между тем мы могли бы быть более активными, так как передо мной никого не было. Кими и Перес ехали в пяти секундах впереди, и я с ними не боролся, Албон же отставал на три секунды. Он провёл классическую «подрезку».

Это было разочарованием, потому что, как только это произошло, я попал в грязный воздушный поток и обгонять стало сложно. Мы попробовали исправить ситуацию при помощи дополнительного пит-стопа, и я сумел обойти Магнуссена, но рассчитывать на большее уже было нельзя. Гоночный темп был неплох, но нам нужно разобраться со стратегией, думаю, сегодня мы могли побороться за очки", — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.