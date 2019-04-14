Сироткин: не сказал бы, что Даня виноват на 100%

Пилот программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал штраф, назначенный Даниилу Квяту стюардами в ходе Гран-при Китая Формулы-1 за столкновение с двумя гонщиками «Макларена».



«Не сказал бы, что Даня виноват на 100%. Но среди них троих он оказался в наиболее неудачной ситуации. Единственной возможностью избежать контакта было бы оставить больше места «Макларенам» на выходе. Он и так оставил его, но они между собой были рядом, и этого места не хватило. Поэтому из всех троих он оказался виноват больше, но я бы не сказал, что это его большая ошибка. Мне кажется, проезд по пит-лейну за такое, особенно на первом круге гонки, — это достаточно жесткое наказание», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Видео инцидента с участием Квята можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

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