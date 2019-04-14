Перес: испытывал давление со стороны Райкконена

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес остался доволен результатом, продемонстрированным в гонке Гран-при Китая. Мексиканец завершил гонку на восьмом месте, оставив сразу позади гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена.

«Я доволен тем, что набрал четыре очка. Старт получился фантастическим. Я увидел просвет, пошёл в атаку и получил желаемое. Наш гоночный темп был хорош. Мне удавалось контролировать скорость и износ шин. Гонка не была лёгкой. На протяжении большей части второй её половины я находился под давлением Райкконена. Это значительно усложняло контроль над шинами и заставляло сохранять темп. То же самое происходило и с Риккардо, который шёл впереди меня. Как только я приближался к нему, он прибавлял и уходил вперёд. Думаю, он также контролировал резину.

Трасса в Шанхае никогда не была для нас подходящей, так что набрать здесь очки было хорошо. Думаю, у нас есть потенциал для более сильного выступления в Баку", — приводит слова Переса пресс-служба команды.