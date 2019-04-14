Расселл: темп «Уильямса» немного превзошёл ожидания

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, финишировавший в гонке Гран-при Китая на шестнадцатом месте, признался, что темп машины был немного быстрее, чем ожидалось.

«Наш темп немного превзошёл ожидания, на первых кругах мы даже участвовали в борьбе и шли в примерно одном темпе с другими. Но в какой-то момент отставание стало расти, и, честно говоря, это была одинокая для меня гонка.

Потом, в середине гонки, мы начали испытывать проблемы с резиной, время на круге начало падать, потому мы приняли правильное решение провести второй пит-стоп. К концу гонки мы были там, где и должны находиться. Необходимо продолжать работать", — приводит слова британского пилота пресс-служба «Уильямса».

В гонке Расселл опередил лишь напарника по команде — Роберта Кубицу.