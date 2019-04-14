Кубица: сложно рисковать, когда знаешь, какой темп тебя ждёт в гонке

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая, по итогам которой он показал семнадцатый результат. По словам поляка, ему неплохо удался старт гонки, но в определённый момент он понял, что нет смысла рисковать, учитывая темп, который его ждал в дальнейшем.

«Сказать особо нечего. Самым интересным моментом для меня сегодня был разворот на прогревочном круге. Я старался прогреть шины, но потерял машину в шестом повороте. После у меня получился неплохой старт, я пошёл по внутреннему радиусу, но, честно, мне не хотелось рисковать. Я был близок к одной из машин „Рейсинг Пойнт“, но не знал, насколько близко он будет проезжать и потому оставил ему пространство. В результате потерял два места. Сложно рисковать, когда знаешь, какой темп тебя ждёт в гонке», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».