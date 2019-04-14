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Грожан: Албон отлично защищался и не допустил ни одной ошибки

Грожан: Албон отлично защищался и не допустил ни одной ошибки
Авто / Формула-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая, отметив работу гонщика «Торо Россо» Александера Албона, не позволившего французу прорваться в топ-10.

«Честно говоря, перед стартом гонки я был немного взволнован, так как наш гоночный темп был не очень хорош на протяжении всего уик-энда. Машина хороша на отдельно взятом круге, но потом шины просто перестают работать и мы выпадаем из борьбы. Нам нужно понять, почему так происходит.

Думаю, что если бы не синие флаги в конце гонки, мы бы могли рассчитывать на одно очко. Албон отлично защищался и не допустил ни одной ошибки. Поздравляю его. Очень разочаровывает когда полностью отдаёшься гонке и атакуешь, но не можешь завоевать очки", — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».

Грожан финишировал в гонке на одиннадцатом месте, а топ-10 замкнул Александер Албон.

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